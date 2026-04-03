Происшествия
3 апреля 18:16
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Экспертиза подтвердила насильственную смерть кошки на сахарном заводе в Заинске

Сам обидчик сначала заявил, что просто пугал животное, а не бил.

Автор фото: соцсети

Кошку, которую избили на сахарном заводе в Заинске, умерла насильственной смертью. Это подтвердила экспертиза, пишет Mash Iptash.

Обидчик — местный водитель — заявил, что эта кошка уличная, он ее кормил и на самом деле не избивал, а пугал, потому что та его укусила. Волонтеры утверждают, якобы мужчина несколько раз брал животных из приюта, а потом они пропадали.

А в полиции водитель признался, что все-таки бил кошку. Но когда вышвырнул ее из грузовика, та ещё якобы была жива. Её тело нашли неподалёку и отправили на экспертизу в Нижний Новгород. Смерть случилась из-за сердечно-лёгочной недостаточности, вызванной закрытой черепно-мозговой травмой от ударов тупым предметом по голове.

Источник: ИД «Вечерняя Казань»

Напомним, по соцсетям распространилось видео с избиением, где мужчина, сидящий в кабине грузовика, забивает кота. Он замахивается на животное руками, а затем достает длинный инструмент. Вскоре животное перестает двигаться. Мужчина долго смотрит на кота, а потом запись обрывается. Подробности читайте в статье.

