В сошедшем с рельсов поезде под Ульяновском ехали несколько детских коллективов
По приезде домой детям организуют психологическую помощь.
В поезде Челябинск — Москва, вагоны которого сошли с рельсов в Ульяновской области, ехало несколько детских коллективов. Среди них детский коллектив «Веснушки» ДК имени Маяковского из посёлка Старокамышинск Челябинской области, школьники из Златоуста, театральный коллектив «Экспрессия» и спортсмены из объединения «Фехтование» ДПШ имени Крупской.
Из ребят никто травмы не получил. Им предоставят необходимую помощь, в том числе психологическую, по приезде домой, пишет RT. Тем временем число пострадавших выросло до 24 человек, среди них четыре ребенка.
Напомним, всего в поезде ехали 415 пассажиров. Перевернулись семь вагонов. Предварительно, вагоны сошли с рельсов из-за ненадлежащего технического состояния железнодорожного полотна.
Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.
Решение приняли присяжные.
Около 19 миллионов россиян имеют признаки хронической болезни.
Марат Назипов прибыл на тушение завода одним из первых. В момент развёртывания случился внезапный взрыв.
Госинспекция труда выясняет обстоятельства инцидента.
Два триллиона рублей одолжили россияне в МФО в 2025 году. Но темпы роста многомиллиардного портфеля займов упали. Эксперты считают: рынок сжался в ожидании ограничений. По их прогнозам, до нового года могут не дожить до 20% игроков.