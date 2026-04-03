Происшествия
3 апреля 17:05
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В сошедшем с рельсов поезде под Ульяновском ехали несколько детских коллективов

По приезде домой детям организуют психологическую помощь.

Автор фото: пресс-служба приволжской транспортной прокуратуры

В поезде Челябинск — Москва, вагоны которого сошли с рельсов в Ульяновской области, ехало несколько детских коллективов. Среди них детский коллектив «Веснушки» ДК имени Маяковского из посёлка Старокамышинск Челябинской области, школьники из Златоуста, театральный коллектив «Экспрессия» и спортсмены из объединения «Фехтование» ДПШ имени Крупской.

Из ребят никто травмы не получил. Им предоставят необходимую помощь, в том числе психологическую, по приезде домой, пишет RT. Тем временем число пострадавших выросло до 24 человек, среди них четыре ребенка.

Напомним, всего в поезде ехали 415 пассажиров. Перевернулись семь вагонов. Предварительно, вагоны сошли с рельсов из-за ненадлежащего технического состояния железнодорожного полотна.

