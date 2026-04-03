Обвиняемого задержали при получении взятки в 700 тысяч рублей от рекрутера контрактников.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Казанский гарнизонный военный суд назначил военному комиссару Альметьевска и Альметьевского района Руслану Корникову меру пресечения в виде домашнего ареста. Следствие считает, что он может попытаться скрыться от органов и надавить на участников уголовного производства, сообщает пресс-служба суда.

Корников обвиняется в фиктивном оформлении документов при отборе кандидатов на военную службу по контракту — такое покровительство он оказывал предпринимателю — рекрутеру бойцов на СВО за денежное вознаграждение в 700 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что с ноября 2025 года по март 2026 года таким образом были оформлены четыре человека, за которых ИП должны были поступить 1 200 000 рублей. Большую их часть — 1 056 000 рублей – он должен был передать военному комиссару.

Также задержали группу взяточников, которые получили на руки 20 миллионов рублей от контрактников за службу в зоне тыла. Аресты были проведены совместно с сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике. Обвиняемые находились не только в Альметьевске, но и в Белгородской и Воронежской областях.

