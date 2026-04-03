В Москве предотвратили теракт возле бизнес-центра
СБУ пыталась подорвать взрывное устройство, спрятанное в багажнике электроскутера.
ФСБ предотвратила очередной теракт в Москве. На этот раз взрывное устройство было заложено в багажнике электроскутера, который находился у бизнес-центра.
Теракт планировался в отношении одного из высокопоставленных руководителей правоохранительной системы. Устройство было самодельным, закамуфлированным под бытовую зарядную станцию.
«СБУ планировала дистанционно подорвать взрывное устройство во время посещения объектом посягательства указанного бизнес-центра, идентифицировав его посредством организованного видеонаблюдения, что могло привести к большому количеству жертв среди гражданского населения», - отметили в ЦОС ФСБ.
СВУ состояло из полутора килограммов пластичного взрывчатого вещества, поражающих элементов в виде болтов и гаек. Оно управлялось с помощью WiFi-реле системы «умный дом» и 4G-модема.
Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы готовили террористические акты в зоне СВО. В Москве задержали 32-летнего иностранца, который занимался контрабандой средств поражения из Польши транзитом через Беларусь.
