Происшествия
3 апреля 16:10
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Москве предотвратили теракт возле бизнес-центра

СБУ пыталась подорвать взрывное устройство, спрятанное в багажнике электроскутера.

В Москве предотвратили теракт возле бизнес-центра

Автор фото: РИА Новости

ФСБ предотвратила очередной теракт в Москве. На этот раз взрывное устройство было заложено в багажнике электроскутера, который находился у бизнес-центра.

Теракт планировался в отношении одного из высокопоставленных руководителей правоохранительной системы. Устройство было самодельным, закамуфлированным под бытовую зарядную станцию.

«СБУ планировала дистанционно подорвать взрывное устройство во время посещения объектом посягательства указанного бизнес-центра, идентифицировав его посредством организованного видеонаблюдения, что могло привести к большому количеству жертв среди гражданского населения», - отметили в ЦОС ФСБ.

СВУ состояло из полутора килограммов пластичного взрывчатого вещества, поражающих элементов в виде болтов и гаек. Оно управлялось с помощью WiFi-реле системы «умный дом» и 4G-модема.

Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы готовили террористические акты в зоне СВО. В Москве задержали 32-летнего иностранца, который занимался контрабандой средств поражения из Польши транзитом через Беларусь.

Популярное
пресс-служба Жилинспекции РТ
Обязана ли управляющая компания убираться в подъездах казанцев

Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Женщину, убившую и кастрировавшую партнера, оправдали

Решение приняли присяжные.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Врачи предупредили о «тихой пандемии» болезней почек в России

Около 19 миллионов россиян имеют признаки хронической болезни.

соцсети
МЧС России скорбит о гибели пожарного в Нижнекамске

Марат Назипов прибыл на тушение завода одним из первых. В момент развёртывания случился внезапный взрыв.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Два работника получили тяжелые травмы при падении лифта в Казани

Госинспекция труда выясняет обстоятельства инцидента.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем

Два триллиона рублей одолжили россияне в МФО в 2025 году. Но темпы роста многомиллиардного портфеля займов упали. Эксперты считают: рынок сжался в ожидании ограничений. По их прогнозам, до нового года могут не дожить до 20% игроков.

Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
