СБУ пыталась подорвать взрывное устройство, спрятанное в багажнике электроскутера.

Автор фото: РИА Новости

ФСБ предотвратила очередной теракт в Москве. На этот раз взрывное устройство было заложено в багажнике электроскутера, который находился у бизнес-центра.

Теракт планировался в отношении одного из высокопоставленных руководителей правоохранительной системы. Устройство было самодельным, закамуфлированным под бытовую зарядную станцию.

«СБУ планировала дистанционно подорвать взрывное устройство во время посещения объектом посягательства указанного бизнес-центра, идентифицировав его посредством организованного видеонаблюдения, что могло привести к большому количеству жертв среди гражданского населения», - отметили в ЦОС ФСБ.

СВУ состояло из полутора килограммов пластичного взрывчатого вещества, поражающих элементов в виде болтов и гаек. Оно управлялось с помощью WiFi-реле системы «умный дом» и 4G-модема.

Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы готовили террористические акты в зоне СВО. В Москве задержали 32-летнего иностранца, который занимался контрабандой средств поражения из Польши транзитом через Беларусь.

