Командир отделения прибыл на место ЧП одним из первых — как раз в момент, когда произошел взрыв.

Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Погибшего во время тушения пожара на Нижнекамскнефтехиме спасателя Марата Назипова будут помнить как человека, болевшего своей работой, целеустремленного и смелого. Воспоминаниями коллег покойного делится пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.



Командир отделения № 29 Марат Назипов, которому было всего 27 лет, прибыл на место катастрофы одним из первых. Вместе с командой они сразу приступили к борьбе с огнем, однако произошел взрыв. Пострадало еще трое огнеборцев этой пожарной части.



Начальник караула пожарной части Вадим Гасимов рассказывает, что проработал с Маратом больше пяти лет. Сослуживец описывает его как целеустремленного и смелого человека, отдавшего всю душу работе, — «за каждый караул болел душой и сердцем». Он всегда участвовал в соревнованиях, принося команде призовые места. Службу вел идеально, на места происшествий приезжал одним из первых. Даже в тяжелые моменты спасатель поддерживал и подбадривал коллег.



Марьям Зиннатуллина, диспетчер пожарной связи, рассказывает, что Марат был первым, кто встретил ее при устройстве в эту часть.



«Марат для меня — эталон мужчины, очень красивый, открытый, уважал старших и младших, всегда доводил дело до конца. Для меня это большая потеря, в моём сердце он останется как родной ребёнок. До сих пор он стоит перед глазами. Он был очень хорошим человеком», — рассказывает она, подчеркивая, что у Марата был огромный потенциал в продвижении по карьерной лестнице.



Командир поискового отряда «Нефтехимик» Ольга Ланцова поделилась, что скорбит все поисковое движение, поскольку потеряло хорошего человека и друга. Девушка отмечает, что Марат был уникальным человеком, не только спасателем, но и поисковиком. В отряд он пришел в 2017 году, искал погибших солдат и командиров Красной армии. Организация планирует сделать уголок памяти в четь Марата и других погибших товарищей.



«Марат пришёл к нам в отряд еще юношей, когда был студентом политехнического колледжа. Он был очень честным, открытым, дружелюбным человеком, светлым, всегда – на позитиве. Всегда старался сгладить любые разногласия, перевести всё в шутку», — вспоминает Ольга.



Напомним, что прощание с Маратом пройдет 4 апреля в 10:00 на площади у Дома народного творчества (площадь Лемаева, 14) в Нижнекамске.



После взрыва на заводе «Нижнекамскнефтехим» в больницах еще остаются 24 человека. Одного пациента, ранее отправленного на амбулаторное лечение, пришлось госпитализировать.



Все самое интересное в нашем канале в MAX.