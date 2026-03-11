Но при этом нарушение ПДД водителями также часто влияет на количество аварий.

По итогам первых двух месяцев 2026 года на дорогах Татарстана погибло на 20 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Госавтоинспекции республики это объяснили плохими погодными условиями и нарушением ПДД водителями, о чем на заседании комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку рассказал замначальника региональной инспекции Айрат Самигуллин.

— Косвенной причиной роста тяжести последствий явились неблагоприятные погодные условия, но основной причиной роста аварийности или тяжести последствий также является и несоблюдение правил дорожного движения. Это превышение скоростного режима, когда водители понимают, что складываются неблагоприятные погодные условия, тем не менее они превышают скоростной режим и нетрезво оценивают свои возможности, — рассказал журналистам представитель Управления ГАИ МВД региона.

При этом Самигуллин отметил, что основным видом нарушений являются встречные столкновения, наезды на пешеходов, которые как раз и дают основную тяжесть последствий.

Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года на дорогах Татарстана погибло 15 детей. Общее же количество ДТП с участием несовершеннолетних в регионе составило 469 случаев. Известно, что 13 человек из 15 погибших являлись пассажирами.

