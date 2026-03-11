Происшествия
11 марта 15:36
Автор материала:Андрей Мартыгин

ГАИ обвинила погоду в росте смертности на дорогах Татарстана

Но при этом нарушение ПДД водителями также часто влияет на количество аварий.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

По итогам первых двух месяцев 2026 года на дорогах Татарстана погибло на 20 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Госавтоинспекции республики это объяснили плохими погодными условиями и нарушением ПДД водителями, о чем на заседании комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку рассказал замначальника региональной инспекции Айрат Самигуллин.

— Косвенной причиной роста тяжести последствий явились неблагоприятные погодные условия, но основной причиной роста аварийности или тяжести последствий также является и несоблюдение правил дорожного движения. Это превышение скоростного режима, когда водители понимают, что складываются неблагоприятные погодные условия, тем не менее они превышают скоростной режим и нетрезво оценивают свои возможности, — рассказал журналистам представитель Управления ГАИ МВД региона.

При этом Самигуллин отметил, что основным видом нарушений являются встречные столкновения, наезды на пешеходов, которые как раз и дают основную тяжесть последствий.

Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года на дорогах Татарстана погибло 15 детей. Общее же количество ДТП с участием несовершеннолетних в регионе составило 469 случаев. Известно, что 13 человек из 15 погибших являлись пассажирами.

