Из-за атак ВСУ с 2022 года в России погибли 1,5 тысячи человек
Беспилотники долетели до 54 регионов.
Глава СК России Александр Бастрыкин рассказал, что с начала 2022 года беспилотники ВСУ атаковали 54 региона. При этом погибло полторы тысячи человек, в том числе 45 детей. Было возбуждено 5347 дел по фактам атак, приводит его слова ТАСС.
Кроме того, задокументированы случаи обстрелов украинскими националистами артиллерийским и ракетным вооружением, а также вторжения в Россию. Ранения различной степени тяжести получили 6754 человека, в том числе 405 несовершеннолетних.
Напомним, при атаке БПЛА на пригород Воронежа погиб трехлетний мальчик. Родители ребенка получили ранения различной степени тяжести, пострадал также 19-летний парень, но госпитализация ему не потребовалась.
Также при падении обломков БПЛА в Сочи пострадала семилетняя девочка. Фрагменты рухнули на территории храма в центральном районе города.
А 20 июля Москва пережила одну из самых крупнейших за несколько лет атак БПЛА за ночь. Сергей Собянин сообщил, что 85 дронов сбили прямо на подлёте к столице.
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