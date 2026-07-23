Происшествия
23 июля 16:46
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«Вечерняя Казань»

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Из-за атак ВСУ с 2022 года в России погибли 1,5 тысячи человек

Беспилотники долетели до 54 регионов.

Из-за атак ВСУ с 2022 года в России погибли 1,5 тысячи человек

Автор фото: Минобороны РФ

Глава СК России Александр Бастрыкин рассказал, что с начала 2022 года беспилотники ВСУ атаковали 54 региона. При этом погибло полторы тысячи человек, в том числе 45 детей. Было возбуждено 5347 дел по фактам атак, приводит его слова ТАСС.

Кроме того, задокументированы случаи обстрелов украинскими националистами артиллерийским и ракетным вооружением, а также вторжения в Россию. Ранения различной степени тяжести получили 6754 человека, в том числе 405 несовершеннолетних.

Напомним, при атаке БПЛА на пригород Воронежа погиб трехлетний мальчик. Родители ребенка получили ранения различной степени тяжести, пострадал также 19-летний парень, но госпитализация ему не потребовалась.

Также при падении обломков БПЛА в Сочи пострадала семилетняя девочка. Фрагменты рухнули на территории храма в центральном районе города.

А 20 июля Москва пережила одну из самых крупнейших за несколько лет атак БПЛА за ночь. Сергей Собянин сообщил, что 85 дронов сбили прямо на подлёте к столице.

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