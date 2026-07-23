Происшествия
23 июля 15:51
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«Вечерняя Казань»

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В Татарстане из реки достали тело мужчины, пропавшего во время купания

Житель утонул из-за несоблюдения правил безопасности.

В Татарстане из реки достали тело мужчины, пропавшего во время купания

Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В Елабужском районе Татарстана на реке Вятке утонул 51-летний мужчина — его тело обнаружили и извлекли сотрудники поисково-спасательной службы. Оно находилось в шести метрах от берега на глубине четыре метра, сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.

Житель пропал накануне во время купания рядом селом Бессониха. Тело передали сотрудникам полиции. Причиной трагедии назвали несоблюдение правил безопасности на водных объектах.

Ранее сообщалось, что на Казанке около Кремлевской дамбы в Ново-Савиновском районе утонул мужчина. Тело обнаружили и подняли на поверхность с глубины в семь метров и расстояния 50 метров от берега.

У села Шапши в Высокогорском районе Татарстана на озере также произошла трагедия — утонула 24-летняя девушка. Она купалась в необорудованном для купания месте.

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