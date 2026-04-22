Происшествия
22 апреля 12:03
Автор материала:Екатерина Петрова

На татарстанцев, чьи дети попали в ДТП на питбайках, заведут уголовные дела

Одно уголовное дело сейчас рассматривается в Кайбицком районе.

Автор фото: предоставлено Госавтоинспекцией МВД России

В Татарстане с начала года был составлен 261 административный материал на водителей мотоциклов: 28 нарушений из-за нетрезвого состояния, 88 человек не имели право управления транспортным средством, шесть нарушителей лишены прав вождения, иные нарушения — 138 материалов, как правило, это езда без мотошлема. Сейчас на спецстоянке находятся 67 мотоциклов, из них 44 — питбайки.

- Как правило, львиная доля всех задержанных транспортных средств — те, которыми управляли несовершеннолетние. Это говорит о том, что концентрация таких транспортных средств под управлением несовершеннолетних в республике огромная, — заметил врио начальника Управления Госавтоинспекции МВД по Татарстану Айрат Самигуллин.

Родителям может грозить уголовная ответственность за вовлечение детей к совершению противоправных действий — вождение питбайка, особенно если ребенок получил тяжкий вред здоровью. Одно такое уголовное дело рассматривается в Кайбицком районе. В целом будет решаться вопрос по возбуждению уголовных дел на родителей, чьи дети серьезно пострадали в авариях с питбайками в 2025 году.

Напомним, ранее мы писали большой материал о том, что в республике введут новый метод борьбы с питбайкерами. Перед мотосезоном МВД меняет правила игры с подростками. Если раньше их вместе с родителями наказывали штрафами, то теперь будет грозить до трех лет тюрьмы за незаконную езду. Но сможет ли обвинение убедить в этом суд?

Читайте также: В Госавтоинспекции вновь просят татарстанцев не покупать детям питбайки.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.