Автор фото: предоставлено Госавтоинспекцией МВД России

В Татарстане с начала года был составлен 261 административный материал на водителей мотоциклов: 28 нарушений из-за нетрезвого состояния, 88 человек не имели право управления транспортным средством, шесть нарушителей лишены прав вождения, иные нарушения — 138 материалов, как правило, это езда без мотошлема. Сейчас на спецстоянке находятся 67 мотоциклов, из них 44 — питбайки.

- Как правило, львиная доля всех задержанных транспортных средств — те, которыми управляли несовершеннолетние. Это говорит о том, что концентрация таких транспортных средств под управлением несовершеннолетних в республике огромная, — заметил врио начальника Управления Госавтоинспекции МВД по Татарстану Айрат Самигуллин.

Родителям может грозить уголовная ответственность за вовлечение детей к совершению противоправных действий — вождение питбайка, особенно если ребенок получил тяжкий вред здоровью. Одно такое уголовное дело рассматривается в Кайбицком районе. В целом будет решаться вопрос по возбуждению уголовных дел на родителей, чьи дети серьезно пострадали в авариях с питбайками в 2025 году.

