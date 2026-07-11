На улице Назарбаева в Казани водитель влетел в ограждение и световую опору
От удара автомобиль загорелся.
Накануне на улице Назарбаева в Казани произошло дорожно-транспортное происшествие. Видео с места аварии поделилась Госавтоинспекция города.
23-летний горожанин, управляя автомобилем «Шкода Рапид», нарушил дорожные правила и сначала наехал на железобетонное ограждение, а затем налетел на световую опору. После этого автомобиль вспыхнул.
На помощь бросились водители других авто и находящиеся рядом пешеходы. Благодаря им огонь удалось частично локализовать.
Водителя и пассажира скорая помощь экстренно доставила в медицинское учреждение. Возбуждено административное дело, устанавливаются все обстоятельства ДТП.
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