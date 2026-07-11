Происшествия
11 июля 20:53
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«Вечерняя Казань»

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На улице Назарбаева в Казани водитель влетел в ограждение и световую опору

От удара автомобиль загорелся.

На улице Назарбаева в Казани водитель влетел в ограждение и световую опору

Автор фото: скриншот видео

Накануне на улице Назарбаева в Казани произошло дорожно-транспортное происшествие. Видео с места аварии поделилась Госавтоинспекция города.  

23-летний горожанин, управляя автомобилем «Шкода Рапид»,  нарушил дорожные правила и сначала наехал на железобетонное ограждение, а затем налетел на световую опору. После этого автомобиль вспыхнул.  

На помощь бросились водители других авто и находящиеся рядом пешеходы. Благодаря им огонь удалось частично локализовать.  

Водителя и пассажира скорая помощь экстренно доставила в медицинское учреждение. Возбуждено административное дело, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Ранее мы писали, что в Татарстане возбудили уголовное дело после ночного ДТП с рейсовым автобусом. Следователи проверят и качество перевозок, и действия водителя.

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