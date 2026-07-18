Под суд пойдет казанец, отправивший несовершеннолетнего делать закладки
Мужчину обвиняют сразу по трем статьям.
В Татарстане завершено расследование уголовного дела 41-летнего жителя Казани. Мужчине вменяют незаконное приобретение наркотических средств, вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления и покушение на незаконный сбыт наркотиков.
В феврале 2026 года горожанин через интернет получил от неустановленного лица наркотики весом более 16 граммов, которые он должен был разложить по тайникам. Сам мужчина делать это не стал, а привлек к «работе» 17-летнего знакомого. Полиция задержала юношу как раз в тот момент, когда он делал закладки.
Молодой человек уже отправился по решению суда на четыре года в колонию общего режима. А уголовное дело его взрослого «наставника», который сейчас находится под стражей, скоро рассмотрит суд, сообщает Следком Татарстана.
Сотрудники следственного управления напоминают, что, соглашаясь на подобные предложения, молодые люди должны знать, что впереди их ждет реальное лишение свободы.
Ранее в руки инспекторов ГИБДД попался нижнекамец с наркотиками. Мужчину задержали в лесопосадке.
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