Сотрудники МЧС ликвидируют последствия непогоды.

Автор фото: скриншот видео

Возле села Сапеево Азнакаевского района после сильных дождей скопившаяся в гидротехническом сооружении вода прорвалась через верх, сообщает Главное управление МЧС России по Татарстану.

Предварительно, со сливом воды на дамбе не справились водопропускные трубы. На месте уже находится руководство района.

Автор фото: скриншот видео

Организованы работы по проведению обводных каналов. Перелив через дамбу прекратился, уровень воды снижается. Жилой сектор не подтоплен, сообщили в МЧС.

Ранее мы писали, что ночью и днём 19 июля в Татарстане ожидается непогода. По прогнозу, в республике пройдут грозы, а ветер усилится до 15–17 метров в секунду.

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