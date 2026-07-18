Происшествия
18 июля 15:53
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

В Азнакаевском районе вода прорвалась через дамбу

Сотрудники МЧС ликвидируют последствия непогоды.

В Азнакаевском районе вода прорвалась через дамбу

Автор фото: скриншот видео

Возле села Сапеево Азнакаевского района после сильных дождей скопившаяся в гидротехническом сооружении вода прорвалась через верх, сообщает Главное управление МЧС России по Татарстану.  

Предварительно, со сливом воды на дамбе не справились водопропускные трубы. На месте уже находится руководство района.

Автор фото: скриншот видео

Организованы работы по проведению обводных каналов. Перелив через дамбу прекратился, уровень воды снижается. Жилой сектор не подтоплен, сообщили в МЧС.

Ранее мы писали, что ночью и днём 19 июля в Татарстане ожидается непогода. По прогнозу, в республике пройдут грозы, а ветер усилится до 15–17 метров в секунду.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

 

 

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»
Казанцев призвали не создавать панику на АЗС

Поставки топлива идут по графику. Запасов достаточно.

Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»
Очереди на казанские заправки бьют рекорды

Из-за дефицита топлива водителям приходится проводить на АЗС несколько часов.

Mash
Расстрелявший людей в казанской гимназии Ильназ Галявиев женился в колонии

Брак был зарегистрирован в ИК-6 в Соль-Илецке.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Татнефть поставит в Кировскую область дополнительно 700 тонн бензина

Благодаря помощи Татарстана заправки смогут работать несколько дней.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Зарплаты продолжат обгонять инфляцию из-за дефицита кадров и роста МРОТ

Доцент Финансового университета объяснил, почему зарплаты будут расти.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов

В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.