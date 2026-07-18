Происшествия
18 июля 18:25
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«Вечерняя Казань»

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Уровень воды в озере Талкас возле Сапеево в Татарстане нормализовался

Угрозы разрушения дамбы нет.

Уровень воды в озере Талкас возле Сапеево в Татарстане нормализовался

Автор фото: Главное управление МЧС России по РТ

Возле села Сапеево в Азнакаевском районе, где вода прорвалась через дамбу, сейчас вовсю идут работы по ликвидации последствий непогоды. Фотографиями с места происшествия поделилось Главное управление МЧС России по Татарстану.  

Автор фото: Главное управление МЧС России по РТ

Как сообщили в ведомстве, в месте частичного подмыва автомобильной дороги Азнакаево — Тумутук в месте прокладки водопропускных труб дорожными службами проводится отсыпка подмытого участка.

Гидротехнические сооружения возле сел Уразаево и Урманаево работают в штатном режиме. Пострадавших нет, частные дома не подтоплены.  

По данным МЧС, к  работам привлекались 30 человек и 7 единиц техники.

Ранее сообщалось, что возле села Сапеево Азнакаевского района после сильных дождей скопившаяся в гидротехническом сооружении вода прорвалась через верх.

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