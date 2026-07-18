Уровень воды в озере Талкас возле Сапеево в Татарстане нормализовался
Угрозы разрушения дамбы нет.
Возле села Сапеево в Азнакаевском районе, где вода прорвалась через дамбу, сейчас вовсю идут работы по ликвидации последствий непогоды. Фотографиями с места происшествия поделилось Главное управление МЧС России по Татарстану.
Как сообщили в ведомстве, в месте частичного подмыва автомобильной дороги Азнакаево — Тумутук в месте прокладки водопропускных труб дорожными службами проводится отсыпка подмытого участка.
Гидротехнические сооружения возле сел Уразаево и Урманаево работают в штатном режиме. Пострадавших нет, частные дома не подтоплены.
По данным МЧС, к работам привлекались 30 человек и 7 единиц техники.
Ранее сообщалось, что возле села Сапеево Азнакаевского района после сильных дождей скопившаяся в гидротехническом сооружении вода прорвалась через верх.
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