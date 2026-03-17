Женщину оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Суд Казани рассмотрел уголовное дело в отношении 45-летней местной жительницы и признал ее виновной в розничной продаже несовершеннолетним алкогольной продукции.

Как значится в материалах дела, 21 ноября 2025 года женщина, уже ранее привлеченная к административной ответственности по этой статье, снова продала ребенку бутылку пива.

Горожанка свою вину признала полностью. Суд оштрафовал ее на 50 тысяч рублей, которые пойдут в доход государства. Приговор не вступил в законную силу, уточнили в прокуратуре Татарстана.

