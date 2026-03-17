Повторно продавшая ребенку пиво жительница Казани получила судимость
Женщину оштрафовали на 50 тысяч рублей.
Суд Казани рассмотрел уголовное дело в отношении 45-летней местной жительницы и признал ее виновной в розничной продаже несовершеннолетним алкогольной продукции.
Как значится в материалах дела, 21 ноября 2025 года женщина, уже ранее привлеченная к административной ответственности по этой статье, снова продала ребенку бутылку пива.
Горожанка свою вину признала полностью. Суд оштрафовал ее на 50 тысяч рублей, которые пойдут в доход государства. Приговор не вступил в законную силу, уточнили в прокуратуре Татарстана.
Ранее мы писали, что количество беспризорных и безнадзорных детей в России выросло впервые за 5 лет. Среди регионов лидируют Москва, Тува, Челябинская область, Свердловская область и Дагестан.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
