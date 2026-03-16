Среди регионов лидируют Москва, Тува, Челябинская область, Свердловская область и Дагестан.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Сотрудники МВД выявили 57,4 тысячи беспризорных и безнадзорных детей в 2025 году, что на 2,1% больше, чем в 2024 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные портала государственной статистики ЕМИСС.

Число таких детей ранее снижалось: в 2021 году их было 60,7 тысячи, в 2022 — 60 тысяч, в 2023 — 56,9 тысячи, в 2024 — 56,2 тысячи. В МВД не стали объяснять причины роста показателей, заметив, что основная часть таких детей в 2025 году была обнаружена в местах, где их здоровью и «духовному и нравственному развитию» могли бы причинить вред. Некоторых несовершеннолетних обнаружили в ночное время без сопровождения родителей.

Среди регионов по количеству беспризорных и безнадзорных детей лидируют Москва, Тува, Челябинская область, Свердловская область и Дагестан.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Татарстане резко выросло количество детей-сирот. Сейчас в республике живет 4135 детей, оставшихся без попечения родителей. В среднем каждый год прибавляется по 500—700 сирот, но в 2025 году осиротели 905 маленьких жителей Татарстана.

