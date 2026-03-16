Общество
16 марта 16:19
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Каждый седьмой татарстанец тратит на дорогу до работы от 1 до 2 часов

Семь процентов опрошенных предпочитают работать из дома.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Большинство татарстанцев (71 процент) готовы ежедневно тратить на дорогу до работы и обратно не более одного часа, 14 процентов — от одного до двух часов, а семь процентов заявили, что потратят на дорогу столько, сколько требуется, но при наличии корпоративного транспорта. Еще семь процентов предпочли удаленную работу, провели опрос в hh.ru.

Пока на дорогу от дома до работы тратят менее получаса 31 процент респондентов. Менее 15 минут добираются до рабочего места семь процентов татарстанцев. А у 19 процентов путь занимает 30—45 минут. 14 процентов едут до работы около часа, такое же количество — от одного до двух часов.

Менее чем за час на работу хотят добираться рабочие из сфер «Закупки» (79 процентов), «Финансы, бухгалтерия» (78 процентов), «Автомобильный бизнес» и «Административный персонал» (по 76 процентов). А представители рабочего персонала (16 процентов) и транспортно-логистической сферы (13 процентов) готовы чаще других тратить столько времени, сколько нужно, если работодатель будет доставлять на работу на корпоративном транспорте.

Чтобы добраться до работы, половина опрошенных пользуется общественным транспортом, по 36 процентов передвигаются пешком или предпочитают личный автомобиль. Такси используют 12 процентов респондентов, а каршеринг — 2 процента.

Ранее сообщалось, что почти 190 тысяч татарстанцев работают в режиме неполной занятости. Большинство из них ушли в отпуск за свой счет, каждого пятидесятого сократил работодатель.

