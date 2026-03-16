Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 9 по 15 марта в Татарстане зарегистрирован 41 случай острых отравлений химической этиологии. Больше всего травились мужчины — 56 процентов, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по республике.

Отравления среди детей составили 12 процентов случаев, все они пострадали из-за недосмотра родителей. Подростки травились в 7,3 процента случаев.



Кроме того суицидальные случаи составили 30 процентов, а с целью одурманивания – 70 процентов. Случайно отравились с целью опьянения 11,2 процента, ошибочно или случайно приняли «яд» 44,4 процента. При этом среди всех случаев отравления алкоголем или спиртосодержащими напитками травились всего шесть раз.

Ранее сообщалось, что казанские медики первые в России вернули зрение отравившемуся метанолом. Мужчина в последний день отдыха в Индонезии выпил местное пиво и начал терять зрение.

