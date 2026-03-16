За неделю в Татарстане произошел 41 случай острых отравлений
В 12 процентах случаев пострадали дети по недосмотру родителей.
С 9 по 15 марта в Татарстане зарегистрирован 41 случай острых отравлений химической этиологии. Больше всего травились мужчины — 56 процентов, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по республике.
Отравления среди детей составили 12 процентов случаев, все они пострадали из-за недосмотра родителей. Подростки травились в 7,3 процента случаев.
Кроме того суицидальные случаи составили 30 процентов, а с целью одурманивания – 70 процентов. Случайно отравились с целью опьянения 11,2 процента, ошибочно или случайно приняли «яд» 44,4 процента. При этом среди всех случаев отравления алкоголем или спиртосодержащими напитками травились всего шесть раз.
Ранее сообщалось, что казанские медики первые в России вернули зрение отравившемуся метанолом. Мужчина в последний день отдыха в Индонезии выпил местное пиво и начал терять зрение.
Обвал произошел из-за протекающей воды, хотя рядом проходят провода с электричеством.
Мужчина разбил витрину и поджег петарду.
Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.
Речь идет об исторически ценном объекте.
Внедрить цифровой ID уже попробовали девять вузов республики.
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.