Общество
11 марта 12:44
Автор материала:Дилия Мингазова

В Татарстане резко выросло число детей-сирот

Чаще всего детей забирают из семей из-за образа жизни родителей.

Автор фото: Владимир Песня / РИА Новости

В 2025 году в Татарстане резко выросло количество детей-сирот, рассказала на заседании комитета Госсовета республики по жилищной политике и инфраструктурному развитию начальник отдела опеки, попечительства и педагогической поддержки Минобрнауки Анжелика Бычкова.

Сейчас в республике живет 4135 детей, оставшихся без попечения родителей. В среднем каждый год прибавляется по 500—700 сирот, но в 2025 году осиротели 905 маленьких жителей Татарстана.

В основном сиротами дети становятся из-за того, что их родители ведут асоциальный образ жизни – их лишают родительских прав. Следующая причина – смерть родителей.

- Я понимаю, что мы, к сожалению, не сможем избежать смерти родителей, но с остальным надо работать, - отметил председатель комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Андрей Егоров.

Чаще всего в неблагополучных семьях много детей. Выходит, что из одной семьи разом забирают несколько несовершеннолетних, что отражается на статистике.

Ранее сообщалось, что татарстанским детям-сиротам необоснованно отказывали в предоставлении жилья. Министерство земельных и имущественных отношений республики не использовало 3,5 миллиона рублей, выделенные из регионального бюджета в 2024 году на ремонт специализированного фонда недвижимости.

