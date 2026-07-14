Жителей обязали снести часть постройки и забор, который преграждал путь к берегу реки.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Лаишевском районе республики около Камы собственники участка возвели жилой дом и забор, которые мешали свободному доступу к реке — в таком случае постройка нарушает водное и градостроительное законодательство. Жителям было направлено уведомление, однако они все равно завершили начатое строительство. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.



Ведомство подал иск в суд с требованием вернуть участок берега в собственность государства и снести объекты, однако районная инстанция прошение не удовлетворила. Однако Верховый суд Татарстана посчитал требование уместным и обязал владельцев освободить территорию у реки от части объектов капитального строительства.

Ранее сообщалось, что прокуратура проведет проверку по факту избиения ребенка в одном из дворов Вахитовского района Казани. На записи с камер видно, как мужчина, предположительно, отец мальчика, наносил ему удары кулаком и толкал, роняя на асфальт.

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