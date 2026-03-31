Пытаясь купить автомобиль из Европы, нижнекамка потеряла более 3 млн рублей
Мошенники потребовали у женщины еще почти 4 миллиона.
Попытка приобрести автомобиль из Европы обернулась для жительницы Нижнекамска потерей крупной суммы денег. Историю обмана рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану.
На объявление о продаже 32-летняя горожанка наткнулась в одном из мессенджер-каналов. Позвонив «менеджеру» по имени Александр, она обсудила с ним все детали покупки.
После заключения договора на оказание услуг, в котором были указаны стоимость автомобиля, таможенных платежей и адресной доставки, женщина перевела на указанные счета 900 000 рублей - в качестве таможенного платежа и 2 300 000 рублей - за сам автомобиль.
А буквально через несколько дней позвонивший ей «брокер по доставке» сообщил, что необходимо перечислить еще и залоговый платеж - 3 700 000 рублей якобы для выпуска автомобиля с таможни. Женщина тут же обратилась в полицию.
Татарстанцев просят проявлять максимальную бдительность при совершении крупных покупок в интернете, всегда проверять репутацию продавцов и компаний и не переводить деньги на неизвестные счета.
Ранее сообщалось, что нижнекамец потерял более миллиона рублей, пройдя многоэтапную схему мошенников. Мужчина не сразу понял, что попал в руки аферистов.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
