Происшествия
31 марта 01:23
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Пытаясь купить автомобиль из Европы, нижнекамка потеряла более 3 млн рублей

Мошенники потребовали у женщины еще почти 4 миллиона.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Попытка приобрести автомобиль из Европы обернулась для жительницы Нижнекамска потерей крупной суммы денег. Историю обмана рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану.    

На объявление о продаже 32-летняя горожанка наткнулась в одном из мессенджер-каналов. Позвонив «менеджеру» по имени Александр, она обсудила с ним все детали покупки.

После заключения договора на оказание услуг, в котором были указаны стоимость автомобиля, таможенных платежей и адресной доставки, женщина перевела на указанные счета 900 000 рублей - в качестве таможенного платежа и 2 300 000 рублей - за сам автомобиль.  

А буквально через несколько дней позвонивший ей «брокер по доставке» сообщил, что необходимо перечислить еще и залоговый платеж - 3 700 000 рублей якобы для выпуска автомобиля с таможни. Женщина тут же обратилась в полицию.  

Татарстанцев просят проявлять максимальную бдительность при совершении крупных покупок в интернете, всегда проверять репутацию продавцов и компаний и не переводить деньги на неизвестные счета.

Ранее сообщалось, что нижнекамец потерял более миллиона рублей, пройдя многоэтапную схему мошенников. Мужчина не сразу понял, что попал в руки аферистов.

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ахметов: «Татарстан занимает четвёртое место по производству сельхозпродукции»

Республика стабильно входит в топ‑10 регионов страны по производству мяса и зерна.

РИА Новости
Водителей в Татарстане предупредили о штрафе за отсутствие флага на номерах

В Госавтоинспекции Казани напомнили, что правило действует с начала 2025 года.

Егор Алеев / ТАСС
ФССП России проводит проверку после семизначных премий в управлении Татарстана

Обоснованность выплат изучат по инициативе центрального аппарата ведомства.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Обвитые «вьюнком» заборы могут обернуться для россиян уголовной ответственностью

Растение включено в запрещенный список.

соцсети
Есть ли подвижки в поиске Тамары Волковой, которую ищут в Казани полтора месяца

Волонтеры еще раз проверят всю территорию, как только сойдет снег.

Аналитика

Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС

Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
