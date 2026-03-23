Инспекция проводит проверку.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Бугульме зафиксировали уже 15-й случай отравления газом. На этот раз пострадал восьмилетний ребенок. Отравление произошло в частном доме на Ломоносова, сообщили в Госжилинспекции Татарстана.

В доме установлены газовая плита, котел и счетчик. Установлено, что дымоотводящая труба от котла была отсоединена от дымохода. Но тяга в дымоходе и вентканале была как при открытом, так и при закрытом окне. Газовый котел немедленно отключили, а на его место установили заглушку. Инспекция проводит проверку. Особое внимание уделяется тому, как проводилось техническое обслуживание газового оборудования в доме.

Напомним, что в Бугульминском районе пока сохраняется самое большое число отравлений газом. К примеру, в Казани при населении в десять раз больше произошло всего девять инцидентов. С начала года в общей сложности погибли 12 человек.

Ранее сообщалось, что в Бугульме двое жителей отравились угарным газом. При закрытых окнах была обратная тяга в дымоходе. Жилищники начали проверку управляющей компании и газовой службы.

