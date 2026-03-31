Размер возмещения за вред здоровью рассчитывается в зависимости от вида травм.

Родственникам погибших в результате взрыва на заводе «Нижнекамскнефтехим» выплатят 3 миллиона рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу страховой компании.

«Согаз» готов выполнить свои обязательства по выплате возмещения пострадавшим в результате происшествия на заводе «Нижнекамскнефтехим» в Республике Татарстан. <…> В случае гибели человека в результате аварии на опасном объекте размер выплаты составляет 3 миллиона рублей, которые выплачиваются в пользу иждивенцев, а при их отсутствии - близким родственникам погибшего», - сказано в сообщении компании.

В «Согазе» уточнили, что размер возмещения за вред здоровью зависит от вида травм и рассчитывается по утвержденной постановлением правительства России таблице. Максимальный размер - 3 миллиона рублей.

В пресс-службе сообщили также, что обратиться за возмещением можно после завершения лечения, подать заявление на выплату можно в электронном виде, приложив имеющиеся документы о событии. В компании подчеркнули, что выплаты будут производиться после завершения расследования надзорных органов.

Ранее сообщалось, что Мурашко проконтролирует помощь пострадавшим при пожаре на заводе в Нижнекамске. О личном контроле министра сообщил его помощник Алексей Кузнецов.

