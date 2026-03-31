Пострадавших на пожаре в Нижнекамскнефтехиме доставят в Москву спецбортом МЧС
Самолет уже вылетел в Нижнекамск.
Пострадавшие в результате случившегося на Нижнекамскнефтехиме пожара будут доставлены в Москву спецбортом МЧС России. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Татарстану.
Самолет Ил-76, оснащенный современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами, позволяющими оказывать медицинскую помощь во время полёта, уже вылетел в Нижнекамск.
На борту вместе с пострадавшими будут находиться врачи отряда «Центроспас» и психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России, а также специалисты Минздрава РФ.
Ранее сообщалось, что Мурашко проконтролирует помощь пострадавшим при пожаре на заводе в Нижнекамске. О личном контроле министра сообщил его помощник Алексей Кузнецов.
Мы писали также, что родственники погибших при взрыве на Нижнекамскнефтехиме получат по 3 млн рублей. Размер возмещения за вред здоровью рассчитывается в зависимости от вида травм.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
