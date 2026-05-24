Автор фото: РИА Новости / Минобороны РФ

Вооруженные силы России в ответ на теракт в ЛНР ударили по объектам военного управления Украины ракетами «Оршеник», «Искандер», «Кинжал» и «Циркон», сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

В ведомстве уточнили, что удары наносились по авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Все выбранные цели оказались поражены. Отмечается, что в атаке применялись также и средства БПЛА.

Ранее сообщалось, что число погибших от удара ВСУ по общежитию колледжа Старобельска возросло до 21 человека. Сотрудники МЧС закончили разбор завалов здания.



