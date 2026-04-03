Происшествия
3 апреля 15:49
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Самолет, летевший из Стамбула, не смог сесть в Казани из-за тумана

Покружив над Самарой, лайнер вернулся в турецкий город.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Рейс, следовавший из Стамбула в Казань, не смог приземлиться в аэропорту татарстанской столицы. Посадка оказалась невозможной из-за погодных условий: низкая облачность, туман, видимость менее 100 метров. Самолет Turkish airlines покружил над Самарой и вернулся обратно в Стамбул, хотя должен был приземлиться в Казани в 12:50. В полете воздушный лайнер находится более семи часов, следует из данных Flightradar24.

Также еще один самолет из Нячанга кружит над казанским аэропортом более получаса.

Ранее сообщалось, что на утро 3 апреля в казанском аэропорту почти 100 рейсов задержаны из-за тумана. На вылет был задержан 41 рейс, на прилет — 48, еще два рейса отменено.

