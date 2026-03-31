Пробы были взяты в четырех точках.

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Татарстану после пожара на заводе в Нижнекамске отобрали пробы атмосферного воздуха на территории жилой застройки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Учитывая направление ветра и распространение задымления, пробы взяли в четырех точках: на улице Строителей в Нижнекамске, на границе населённых пунктов Балчыклы, Шингальчи и Большое Афанасово. Как показали проведенные исследования, содержание загрязняющих веществ в воздухе соответствует гигиеническим нормативам.

В ведомстве уточнили, что исследования проводились аккредитованной лабораторией Нижнекамского филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан.

