Содержание загрязняющих веществ в воздухе Нижнекамска соответствует нормативам
Пробы были взяты в четырех точках.
Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Татарстану после пожара на заводе в Нижнекамске отобрали пробы атмосферного воздуха на территории жилой застройки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Учитывая направление ветра и распространение задымления, пробы взяли в четырех точках: на улице Строителей в Нижнекамске, на границе населённых пунктов Балчыклы, Шингальчи и Большое Афанасово. Как показали проведенные исследования, содержание загрязняющих веществ в воздухе соответствует гигиеническим нормативам.
В ведомстве уточнили, что исследования проводились аккредитованной лабораторией Нижнекамского филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан.
Ранее мы писали, что названа официальная причина взрыва на Нижнекамскнефтехиме. Основные производственные узлы предприятия не затронуты и продолжают работу.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
