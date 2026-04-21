Вкладчики проекта по «автоматизированной генерации прибыли» потеряли сотни тысяч и даже миллионы рублей, но продолжают лояльно относиться к предполагаемым организаторам мошеннического проекта.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Свидетели по делу финансовой пирамиды Finiko отказываются от претензий к основателю проекта Кириллу Доронину и еще девятерым подсудимым, о чем стало известно в ходе заседания Вахитовского райсуда, сообщает журналист «Вечерней Казани».

На последнем процессе стороны допросили свидетеля Дмитрия Махитарова, вложившего в проект порядка 16 миллионов рублей — эти средства у мужчины появились после продажи квартиры. Через Finiko он хотел «улучшить жилищные условия», однако потерял почти все накопления, сумев вывести лишь около трех миллионов рублей.

Несмотря на это, Махитаров заявил в суде, что все обязательства по отношению к нему проект выполнил, «за исключением того, что закрылся». Претензий к подсудимым у него нет. В Finiko мужчина имел статус восьмой звезды.

Аналогичные показания на процессе дал также свидетель Рамиль Сафаров — звезда Finiko 10-го уровня. Мужчина заявил, что вкладывал в проект несколько миллионов рублей, однако остановка работы платформы на нем практически не сказалась: «Остался при своих», — подытожил результат своих инвестиций в Finiko Сафаров.

Ранее мы разбирали методы работы организаторов финансовых пирамид. По версии следствия, успех мошеннического проекта держится на продаже образа «красивой жизни» в соцсетях, благодаря чему поток средств от новых вкладчиков позволяет перекрывать выплату дивидендов старым участникам проекта, создавая видимость реальной инвестиционной активности.

