УФАС хочет отстранить от должности главу исполкома Кукморского района за рекламу
Ведомство обратилось в суд из-за систематического неисполнения антимонопольных требований.
Руководителя исполкома Кукморского района Азата Гарифуллина намерены отстранить от должности из-за игнорирования требований татарстанского УФАС. В мировой суд направлены материалы о дисквалификации, сообщает пресс-служба ведомства.
Претензия возникла из-за ненадлежащего контроля исполкома за размещением рекламы в Кукморском районе. УФАС выписало пять предупреждений, возбудило пять дел и выдало пять предписали с требованием убрать незаконные конструкции. Срок исполнения истек в мае этого года, но реклама осталась на месте. Гарифуллин за это время три раза привлекался к административной ответственности и выплатил штраф в более чем 30 тысяч рублей. Дисквалификация стала последней и исключительной мерой, которую пришлось применить из-за «пренебрежительного отношения» к своим обязанностям.
«Руководитель исполкома и его представители не участвовали ни в рассмотрении антимонопольных дел, ни в составлении и рассмотрении протоколов об административных правонарушениях, ходатайств не заявляли», — пояснили в УФАС.
Ранее УФАС взялась за проверку заправок республики. Причиной послужило отсутствие бензина — с 19 июня в управление поступило 19 обращений.
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