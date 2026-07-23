Происшествия
23 июля 07:47
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Украинские дроны атаковали объект ТЭК в Ульяновской области

На месте работают спецслужбы.

Украинские дроны атаковали объект ТЭК в Ульяновской области

Автор фото: ИИ

В Ульяновской области вражеские беспилотники нанесли удар по объекту топливно-энергетического комплекса в Новоспасском районе. Как написал губернатор Алексей Русских в мессенджере Макс, на месте происшествия уже находятся спецслужбы.

«Вражескими БПЛА атакован объект ТЭК в Новоспасском районе», — написал губернатор.

Подробностей о пострадавших и разрушениях пока не приводится.

Ранее мы писали, что угроза атаки беспилотников объявлена в семи городах Татарстана. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.

Также мы писали, что атаки беспилотников поменяли систему безопасности Татарстана. Минцифры республики вместе с операторами строит новые вышки, но развитию мешают старые-новые проблемы: жители боятся облучения, а темпы строительства отстают.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Управление Россельхознадзора по РТ
Фермер в Татарстане при строительстве пруда свалил грунт на соседний участок

Собственник сельхозземли пожаловался.

Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»
Очереди на казанские заправки бьют рекорды

Из-за дефицита топлива водителям приходится проводить на АЗС несколько часов.

пресс-служба Авито
В Татарстане на продажу выставили три необычные модели кабриолета

У жителей есть возможность приобрести MG MGA 1962 года, MINI Cooper Cabrio и Ford Mustang.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Через три года у россиян не получится продать студии и жилье в спальных районах

Квартиры, купленные «на эмоциях» или под ситуативный запрос, в перспективе потеряют ликвидность на вторичном рынке.

Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»
Топливный кризис в Казани осложняется покупками бензина про запас

Производители республики в полном объеме выполняют обязательства по обеспечению АЗС топливом и даже увеличивают свои поставки.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Топ застройщиков Казани: честный рейтинг

Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.