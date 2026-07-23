На месте работают спецслужбы.

Автор фото: ИИ

В Ульяновской области вражеские беспилотники нанесли удар по объекту топливно-энергетического комплекса в Новоспасском районе. Как написал губернатор Алексей Русских в мессенджере Макс, на месте происшествия уже находятся спецслужбы.

«Вражескими БПЛА атакован объект ТЭК в Новоспасском районе», — написал губернатор.

Подробностей о пострадавших и разрушениях пока не приводится.

Ранее мы писали, что угроза атаки беспилотников объявлена в семи городах Татарстана. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.

Также мы писали, что атаки беспилотников поменяли систему безопасности Татарстана. Минцифры республики вместе с операторами строит новые вышки, но развитию мешают старые-новые проблемы: жители боятся облучения, а темпы строительства отстают.

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