Украинские дроны атаковали объект ТЭК в Ульяновской области
На месте работают спецслужбы.
В Ульяновской области вражеские беспилотники нанесли удар по объекту топливно-энергетического комплекса в Новоспасском районе. Как написал губернатор Алексей Русских в мессенджере Макс, на месте происшествия уже находятся спецслужбы.
«Вражескими БПЛА атакован объект ТЭК в Новоспасском районе», — написал губернатор.
Подробностей о пострадавших и разрушениях пока не приводится.
Ранее мы писали, что угроза атаки беспилотников объявлена в семи городах Татарстана. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.
Также мы писали, что атаки беспилотников поменяли систему безопасности Татарстана. Минцифры республики вместе с операторами строит новые вышки, но развитию мешают старые-новые проблемы: жители боятся облучения, а темпы строительства отстают.
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