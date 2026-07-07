Некоторые дома из-за ветра лишились кровли, также пострадали автомобили.

Автор фото: администрация Альметьевска

Вечеров 6 июля Альметьевск столкнулся с ураганом, который оборвал ЛЭП, унес кровли домов, а также повалил деревья — они упали в том числе на машины. Помимо этого, с вывески автовокзала оторвало букву «Л». Об этом сообщает пресс-служба администрации города, а жители делятся видео и фото в соцсетях.

Аварийные бригады уже работают по заявкам жителей и оперативно ликвидируют последствия урагана.

«Все службы переведены на круглосуточный режим. Просим сохранять спокойствие, не приближаться к оборванным проводам и поваленным деревьям рядом с ЛЭП, а также не пытаться устранять повреждения самостоятельно: это опасно для жизни», — отмечают в администрации.

Ранее сообщалось, что жара не оставит Татарстан, как и дожди. Вместе с высокой температурой ожидаются грозы и сильный ветер до 15-20 метров в секунду.

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