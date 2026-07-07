Ураган в Альметьевске повалил деревья и линии электропередач
Некоторые дома из-за ветра лишились кровли, также пострадали автомобили.
Вечеров 6 июля Альметьевск столкнулся с ураганом, который оборвал ЛЭП, унес кровли домов, а также повалил деревья — они упали в том числе на машины. Помимо этого, с вывески автовокзала оторвало букву «Л». Об этом сообщает пресс-служба администрации города, а жители делятся видео и фото в соцсетях.
Аварийные бригады уже работают по заявкам жителей и оперативно ликвидируют последствия урагана.
«Все службы переведены на круглосуточный режим. Просим сохранять спокойствие, не приближаться к оборванным проводам и поваленным деревьям рядом с ЛЭП, а также не пытаться устранять повреждения самостоятельно: это опасно для жизни», — отмечают в администрации.
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