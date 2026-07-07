Происшествия
7 июля 10:34
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«Вечерняя Казань»

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В Метроэлектротрансе объяснили нападение водителя на трамвай в Казани

Мужчина пытался обогнать трамвай, но не преуспел.

В Метроэлектротрансе объяснили нападение водителя на трамвай в Казани

Автор фото: МУП «Метроэлектротранс»

В районе улицы Братьев Касимовых мужчина закидал камнями трамвай. Такое видео распространилось по сетям 5 июля. В МУП «Метроэлектротранс» прокомментировали инцидент.

Оказалось, что мужчина решил поиграть в «перегонки». Он попытался проскочить через пути со второй полосы, игнорируя приоритет электрического транспорта. Но это закончилась не совсем так, как им планировалось. В итоге казанец вышел из авто и начал агрессивно себя вести: кидал гальку, кричал и показывал неприличные жесты.

Ранее сообщалось, что двум родственницам погибшего из-за водителя трамвая казанца выплатят 600 тысяч. Суд взыскал компенсацию с МУП «Метроэлектротранс».

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