Машина опрокинулась.

Автор фото: Госавтоинспекция Татарстана

Смертельная авария произошла в Сармановском районе Татарстана. По предварительным данным Госавтоинспекции, 52-летний водитель «Лады» не справился с управлением, вылетел в кювет на встречной стороне дороги и перевернулся. Мужчина погиб на месте.

Сейчас сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось, что водитель Volkswagen погиб, вылетев на встречку под грузовик в Татарстане. Смертельная авария случилась в Апастовском районе.

Также мы писали, что водитель Nissan пытался заехать на АЗС в Казани и устроил смертельное ДТП. Также пострадали еще три человека.

Также сообщалось, что двое взрослых и годовалый ребенок погибли в ДТП с грузовиком в Татарстане. Женщина не справилась с управлением и выехала на «встречку».

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