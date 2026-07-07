Животное чудом спасли.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Полиция Набережных Челнов начала проверку по факту жестокого обращения с животным. Заявление поступило в отдел «Автозаводский», и после разбирательства будет принято процессуальное решение. Поводом стала история, от которой у зоозащитников сжалось сердце.

Рано утром в Челнах нашли кошку, проткнутую насквозь палкой. Животное кричало от боли. Волонтёр экстренно повезла её в клинику, уговорив врача приехать до открытия. Чтобы оплатить операцию, в соцсетях объявили срочный сбор. Кошку прооперировали, палку извлекли, но, по предварительным данным, задеты кости позвоночника. В клинике сказали, что она «либо упала, либо ей помогли так упасть на эту палку». По словам местных жителей, накануне над животным издевались подростки.

Сейчас кошка находится у спасительницы, и уже появился человек, готовый забрать её. Но зоозащитница сначала хочет дождаться полного выздоровления подопечной. Заявление в полицию она уже написала, и теперь делом занимаются правоохранители, сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Ранее мы писали, что живодерские методы отлова возмутили татарстанцев. Скандал случился в санатории «Газовик». Сюда вызвали отловщиков, которые не церемонились. Очевидцы утверждают, что кошкам ломали лапы и позвоночники, а собак били о землю. Подрядчик, осуществивший отлов, называет все обвинения провокацией.

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