Происшествия
7 июля 08:16
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«Вечерняя Казань»

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В Московском районе Казани ввели карантин по бешенству после гибели собаки

Очаг находится у дома на Шамиля Усманова.

В Московском районе Казани ввели карантин по бешенству после гибели собаки

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На улице Шамиля Усманова в Московском районе Казани объявили карантин по бешенству. Поводом стала гибель домашней собаки — о ней на днях сообщили в соцсетях. Очевидцы рассказывали, что после случившегося ветслужба начала обходить жильцов, беседовать с ними и прививать домашних питомцев.

Как сообщили в главном управлении ветеринарии, указом раиса Татарстана Рустама Минниханова введены ограничительные мероприятия. Эпизоотическим очагом признана придомовая территория дома №6 по улице Шамиля Усманова. Карантин действует в радиусе 500 метров от этого места. Жителей просят соблюдать осторожность.

Ранее сообщалось, что собаку в Татарстане никак не могут вернуть из приюта законной хозяйке. Питомца забрали во время отлова безнадзорных животных.

Также мы писали, что живодерские методы отлова возмутили татарстанцев. Скандал случился в санатории «Газовик». Сюда вызвали отловщиков, которые не церемонились. Очевидцы утверждают, что кошкам ломали лапы и позвоночники, а собак били о землю. Подрядчик, осуществивший отлов, называет все обвинения провокацией.

Кроме того, говорилось, что полиция Татарстана проверяет, кто проткнул кошку палкой в Челнах. Животное чудом спасли.

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