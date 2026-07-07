После возвращения дела прокурору в обвинительном заключении экс-служителя Фемиды появился новый квалифицирующий признак.

Автор фото: Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»

После возвращения дела из прокуратуры в Верховном суде Татарстана заново стартовало рассмотрение дела бывшего председателя Менделеевского и Пестречинского райсудов республики Ирека Набиева. Бывший служитель Фемиды обвиняется в получении взятки, превышении полномочий, вымогательстве, похищении человека, мошенничестве и легализации денежных средств, сообщает журналист «Вечерней Казани» из зала суда.

Как стало известно нашему изданию, в прокуратуру все материалы по Набиеву были возвращены по инициативе суда — председательствующий усмотрел в деле признаки более тяжких преступлений, чем те, что были отражены в обвинительном заключении. Уже при повторном поступлении дела в суд, в обвинительном заключении появился новый квалифицирующий признак: надзорное ведомство уточнило, что подсудимый совершал преступления, занимая государственную должность. На размере максимально возможного наказания это не отразится.

Напомним, что, по версии следствия, Набиев в обмен на взятку в 17 миллионов рублей от предпринимателя Алексея Кайманова, оказывал бизнесмену «общее покровительство» и обеспечивал ему «благоприятные условия для ведения бизнеса». В частности, правоохранители установили, что судья способствовал получению компанией Кайманова выгодной поставки 610 тонн этилового спирта от АО «Аммоний».

Остальные же обвинения по делу Набиева связаны с похищением учредителя фирмы «Кишер» Вячеслава Утробина. Следствие считает, что судья возглавил преступную группу, которая сначала похитила предпринимателя, накачала его наркотиками, а после «сдала» правоохранителям, чтобы те поместили его под административный арест.

Пока бизнесмен находился взаперти, злоумышленники подделали паспорт Утробина и перерегистрировали юрлицо на своего «номинала» в налоговой. После чего преступники похитили 76 миллионов рублей со счетов организации и легализовали их. Отметим, что сам Утробин является жителем Екатеринбурга — и фирму Кишер он купил за 11 тысяч рублей, о чем сам признавался допросе в рамка первого рассмотрения дела.

Ранее мы писали, что Набиев несколько лет скрывался от правосудия за границей. Лишь после возвращения в Россию в 2025 году правоохранители смогли задержать экс-служителя Фемиды. До возвращения дела в прокуратуру подсудимый признавал вину.

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