В Челнах двух рабочих завалило грунтом при прокладке трамвайных путей
Оба выжили и доставлены в больницу, прокуратура начала проверку.
В Набережных Челнах на проспекте Яшьлек во время прокладки трамвайных путей произошёл обвал грунта. Под завалом оказались двое рабочих МУП «Городской транспорт» — мужчины 1961 и 1971 года рождения. С различными травмами их госпитализировали.
Прокуратура города уже организовала проверку соблюдения работодателем требований охраны труда. Если найдут нарушения, примут меры прокурорского реагирования.
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