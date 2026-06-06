Оба выжили и доставлены в больницу, прокуратура начала проверку.

Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В Набережных Челнах на проспекте Яшьлек во время прокладки трамвайных путей произошёл обвал грунта. Под завалом оказались двое рабочих МУП «Городской транспорт» — мужчины 1961 и 1971 года рождения. С различными травмами их госпитализировали.

Прокуратура города уже организовала проверку соблюдения работодателем требований охраны труда. Если найдут нарушения, примут меры прокурорского реагирования.

Ранее мы писали, что на стройке в Казани рабочий погиб, упав с пятого этажа. Предварительно, мужчина работал без трудового договора.

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