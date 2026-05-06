Известное преступное сообщество обвиняется в краже 35 миллионов рублей, похищении человека и других тяжких проступках.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Прокуратура утвердила обвинение 15 участникам казанского ОПС «Вторые Горки». Членов будут судить за мошенничество, вымогательство, похищение человека, хулиганство и повреждение имущества, сообщает пресс-служба ведомства.

Ущерб частично удалось возместить в размере 2,3 миллиона рублей. У обвиняемых также арестовали имущество на 14 миллионов рублей, сообщает СУ СК России по Татарстану.

Из 15 человек 11 обвиняемых арестовали, троих отправили под домашних арест, еще одному наложили запрет определенных действий. Свою вину признали девять человек. В ОПС состояло больше участников, но дело упомянутых 15 человек выделили в отдельное производство.

От преступлений «Вторых Горок» пострадали 15 россиян из 11 регионов. Обвиняемые терроризировали жителей с декабря 2020 года по февраль 2024 года, в том числе наносили ранения людям. Деньги отмывали через криптовалюту.

Напомним, что свои схемы ОПС проворачивало через иностранные кол-центры. Об этом стало известно в начале прошлого года.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.