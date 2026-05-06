В Казани перед судом предстанут 15 членов ОПС «Вторые Горки»
Известное преступное сообщество обвиняется в краже 35 миллионов рублей, похищении человека и других тяжких проступках.
Прокуратура утвердила обвинение 15 участникам казанского ОПС «Вторые Горки». Членов будут судить за мошенничество, вымогательство, похищение человека, хулиганство и повреждение имущества, сообщает пресс-служба ведомства.
Ущерб частично удалось возместить в размере 2,3 миллиона рублей. У обвиняемых также арестовали имущество на 14 миллионов рублей, сообщает СУ СК России по Татарстану.
Из 15 человек 11 обвиняемых арестовали, троих отправили под домашних арест, еще одному наложили запрет определенных действий. Свою вину признали девять человек. В ОПС состояло больше участников, но дело упомянутых 15 человек выделили в отдельное производство.
От преступлений «Вторых Горок» пострадали 15 россиян из 11 регионов. Обвиняемые терроризировали жителей с декабря 2020 года по февраль 2024 года, в том числе наносили ранения людям. Деньги отмывали через криптовалюту.
Напомним, что свои схемы ОПС проворачивало через иностранные кол-центры. Об этом стало известно в начале прошлого года.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Власти планируют выкупить территории за сумму, которую определит управление жилищной политики исполкома города.
Новшества касаются, в частности, участников СВО, инвалидов и ветеранов.
Плюс ко всему мужчину укусил клещ.
Главный ориентир - доступность.
С потерей доходности депозитов и акций капитал перетекает в сторону облигаций. Что нужно знать начинающему инвестору и как не попасться в ловушку мошенников рассказал младший аналитик отдела анализа финансовых рынков брокера «КИТ Финанс».