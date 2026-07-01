Происшествия
1 июля 10:14
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«Вечерняя Казань»

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В квартире с включенной газовой плитой в Татарстане скончался мужчина

Обстоятельства трагического инцидента выясняют следственные органы.

В квартире с включенной газовой плитой в Татарстане скончался мужчина

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Елабуге в одной из квартир дома № 24 по улице Пролетарской нашли тело мужчины, об этом сообщили в Жилинспекции республики.

Оказалось, что все конфорки газовой плиты находились в открытом положении. После этого газоснабжение квартиры отключили. Обстоятельства и причины трагического инцидента выясняют следственные органы.

Ранее сообщалось, что в одном из логистических центров Набережных Челнов погибла 63-летняя работница, которую зажало между стеллажами и штабелером, осуществляющим погрузку продукции. Она получила травмы, несовместимые с жизнью.

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