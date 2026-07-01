Происшествия
1 июля 11:37
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«Вечерняя Казань»

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Двое строителей погибли в Уфе, упав с высоты 6-го этажа

Фасадный подъемник сорвался.

Двое строителей погибли в Уфе, упав с высоты 6-го этажа

Автор фото: соцсети

На стройке по улице Ахметова в Уфе произошла трагедия. Фасадный подъемник со строителями сорвался с шестого этажа. Погибли двое мужчин, пишет Baza.

У подъёмника оборвался один трос, из-за чего рабочие не удержались и упали. Один человек погиб на месте, второй скончался в машине скорой помощи.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее смерть двух лиц».

Автор фото: скриншот видео

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах двух рабочих завалило грунтом при прокладке трамвайных путей. Оба выжили и были доставлены в больницу, прокуратура проводит проверку.

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