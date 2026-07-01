Двое строителей погибли в Уфе, упав с высоты 6-го этажа
Фасадный подъемник сорвался.
На стройке по улице Ахметова в Уфе произошла трагедия. Фасадный подъемник со строителями сорвался с шестого этажа. Погибли двое мужчин, пишет Baza.
У подъёмника оборвался один трос, из-за чего рабочие не удержались и упали. Один человек погиб на месте, второй скончался в машине скорой помощи.
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