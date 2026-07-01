Происшествия
1 июля 11:18
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Женщину, которая привезла в Татарстан украшения Cartier, обвинили в контрабанде

Обвиняемой назначили штраф в полмиллиона рублей.

Женщину, которая привезла в Татарстан украшения Cartier, обвинили в контрабанде

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Лаишевский райсуд Татарстана вынес приговор 29-летней женщине, которая незаконно пыталась провезти ювелирные изделия – кольца и колье марки Cartier — на сумму более миллиона рублей. Это произошло в марте 2026 года. Обвиняемая прибыла из-за рубежа в аэропорт Казани. Во время таможенного досмотра среди ее личных вещей ювелирные украшения были обнаружены и изъяты.

Женщину обвинили в контрабанде, так как она не задекларировала ввозимые предметы роскоши. Суд признал ее виновной и назначил штраф в 500 тысяч рублей с изъятием драгоценных украшений в доход государства, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что контрабандиста, пытавшегося вывезти старинные ценности, поймали в Казани. В числе предметов: монеты эпохи Екатерины II, периода правления Александра I и времен Германской империи.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Китай хочет инвестировать в сельское хозяйство Татарстана

В частности, страну-партнера интересует сфера роботизации фермерства.

Baza
Стало известно, кто закатил секретную свадьбу с участием Урганта в Казани

Празднество за 25 миллионов рублей прошло в элитном комплексе «Ак Барс Гольф Резорт» — в одном из самых дорогих курортов столицы республики.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Депутаты призвали отменить повышение тарифов ЖКХ в октябре

В Госдуме рассмотрят введение запрета на повышение стоимости ЖКУ чаще, чем раз в год.

Baza
Ургант провел секретную свадьбу на одном из самых дорогих курортов Казани

Шоумену заплатили 7,5 миллиона рублей.

соцсети
Водоканал Казани опроверг причастность к мощному прорыву трубы на Чистопольской

По словам очевидцев, «фонтан» высотой в несколько этажей выбил окна в соседних домах.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее

Индекс Мосбиржи обновляет многолетние минимумы. Ситуация затронула и татарстанских эмитентов: их бумаги просели на 14-40% с начала года. Однако покупка некоторых акций оправдает себя на долгосрочном горизонте, считают эксперты.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.