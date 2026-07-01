Обвиняемой назначили штраф в полмиллиона рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Лаишевский райсуд Татарстана вынес приговор 29-летней женщине, которая незаконно пыталась провезти ювелирные изделия – кольца и колье марки Cartier — на сумму более миллиона рублей. Это произошло в марте 2026 года. Обвиняемая прибыла из-за рубежа в аэропорт Казани. Во время таможенного досмотра среди ее личных вещей ювелирные украшения были обнаружены и изъяты.

Женщину обвинили в контрабанде, так как она не задекларировала ввозимые предметы роскоши. Суд признал ее виновной и назначил штраф в 500 тысяч рублей с изъятием драгоценных украшений в доход государства, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что контрабандиста, пытавшегося вывезти старинные ценности, поймали в Казани. В числе предметов: монеты эпохи Екатерины II, периода правления Александра I и времен Германской империи.

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