Челнинская организация нарушила закон при закупке костюмов на Сабантуй
Организация не сравнила рыночные цены.
В Набережных Челнах наказали руководство учреждения культуры за нарушение порядка расчета и обоснования цены контракта при закупке костюмов на Сабантуй 2025 года. Костюмы вышли почти в миллион рублей, но компания не оценила рыночные цены. Нарушение выявила прокуратура Татарстана.
По закону, цена контракта должна определяться через сравнение рыночных цен с помощью сбора и анализа информации. Учреждение заключило с ИП договор на 792 тысяч рублей. Предприниматель выступил единственным поставщиком. Но учреждение не запросило ценовую информацию для обоснования начальной цены. В итоге ее установили произвольно, «в пределах выделенных исполнительным комитетом лимитов, без анализа рыночной конъюнктуры».
Руководителю учреждения направили представление об устранении нарушений. Его привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение порядка осуществления закупки у единственного поставщика») и оштрафовали на десять тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что Горкоммунхоз Челнов обвинили в ограничении конкуренции из-за закупки на 197 миллионов рублей. В лоте были объединены товары с разных рынков.
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