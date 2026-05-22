22 мая 16:25
Горкоммунхоз Челнов обвинили в ограничении конкуренции из-за закупки на 197 млн

В лоте были объединены товары с разных рынков.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Набережных Челнах заподозрили в ограничении конкуренции местный Горкоммунхоз, который объединил в один лот закупки товары с разных рынков. Об этом сообщили в региональной антимонопольной службе. В закупке на 197 миллионов рублей попытались совместить покупку дизельного топлива и приобретение топливных карт.

Горкоммунхоз пытался купить 2 миллиона литров дизельного топлива, а также организовать заправку через топливный модуль на своей территории. В состав закупки также входили установка оборудования, система контроля расхода топлива, видеофиксация и интеграция с 1С. Помимо этого, требовалось предоставить топливные карты для заправки на АЗС на случай форс-мажора, говорили на предприятии.

Однако в ФАС заметили, что если топливный модуль и сопутствующие сервисы относятся к одному товарному рынку, то топливные карты являются платежным инструментом, относясь к другому рынку. Связь между топливным модулем и топливными картами отсутствует, заметили антимонопольщики. При этом ссылка на возможный форс-мажор не может служить обоснованием.

Решение о закупке признали нарушающим принципы конкуренции, так как оно ограничило круг потенциальных участников тендера. Решается вопрос о возбуждении административного дела.

Ранее в Татарстане утвердили распоряжение о развитии конкуренции с 2026 по 2030 год. Приоритетными направлениями стали сельское хозяйство, телекоммуникации, медицинские услуги, розничная торговля лекарственными препаратами, транспортные перевозки, добыча полезных ископаемых, а также рынки продовольственной торговли, гостиничных услуг и общественного питания.

