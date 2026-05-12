Общество
12 мая 15:26
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

В Татарстане утвержден план развития конкуренции до 2030 года

Составлен перечень рынков и план мероприятий.

В Татарстане утвержден план развития конкуренции до 2030 года

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение о развитии конкуренции с 2026 по 2030 год. Приоритетными направлениями стали сельское хозяйство, телекоммуникации, медицинские услуги, розничная торговля лекарственными препаратами, транспортные перевозки, добыча полезных ископаемых, а также рынки продовольственной торговли, гостиничных услуг и общественного питания.

Утвержден перечень товарных рынков и план мероприятий по содействию развитию конкуренции. Реализовывать мероприятия будут профильные министерства и ведомства. Отчет о ходе плана они обязаны предоставлять ежегодно до 20 декабря в Минэкономики Татарстана. Контролировать исполнение распоряжения будет глава Минэкономики республики Мидхат Шагиахметов.

Ранее сообщалось, что Кабмин Татарстана утвердил план развития казачества на ближайшие три года. Особое внимание будет уделено патриотическим мероприятиям.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В «Бахетле» нашли почти 9000 литров просроченного пива, сидра и медовухи

Росалкогольтабакконтроль трижды находил напитки с истёкшим сроком, но магазин всё отрицает.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Выпускники 2026 года получат право пересдать ЕГЭ по трём предметам

Школьники смогут повторно сдать русский, математику и один предмет по выбору.

РИА Новости
Атака Киева на Ростовскую область носит террористический характер – Путин

Речь идет об ударе по региональному центру организации воздушного движения.

Mash
Украинский БПЛА врезался в жилой дом в Перми

Жильцы продолжают слышать звуки работы ПВО в нескольких районах.

kznpbstin.ru
Няня, обезглавившая девочку-инвалида, находится в психбольнице в Казани

Уроженка Узбекистана убила ребенка, подожгла квартиру и пошла к метро, размахивая головой подопечной.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры

В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.