В Татарстане утвержден план развития конкуренции до 2030 года
Составлен перечень рынков и план мероприятий.
Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение о развитии конкуренции с 2026 по 2030 год. Приоритетными направлениями стали сельское хозяйство, телекоммуникации, медицинские услуги, розничная торговля лекарственными препаратами, транспортные перевозки, добыча полезных ископаемых, а также рынки продовольственной торговли, гостиничных услуг и общественного питания.
Утвержден перечень товарных рынков и план мероприятий по содействию развитию конкуренции. Реализовывать мероприятия будут профильные министерства и ведомства. Отчет о ходе плана они обязаны предоставлять ежегодно до 20 декабря в Минэкономики Татарстана. Контролировать исполнение распоряжения будет глава Минэкономики республики Мидхат Шагиахметов.
Ранее сообщалось, что Кабмин Татарстана утвердил план развития казачества на ближайшие три года. Особое внимание будет уделено патриотическим мероприятиям.
