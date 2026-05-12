Составлен перечень рынков и план мероприятий.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение о развитии конкуренции с 2026 по 2030 год. Приоритетными направлениями стали сельское хозяйство, телекоммуникации, медицинские услуги, розничная торговля лекарственными препаратами, транспортные перевозки, добыча полезных ископаемых, а также рынки продовольственной торговли, гостиничных услуг и общественного питания.

Утвержден перечень товарных рынков и план мероприятий по содействию развитию конкуренции. Реализовывать мероприятия будут профильные министерства и ведомства. Отчет о ходе плана они обязаны предоставлять ежегодно до 20 декабря в Минэкономики Татарстана. Контролировать исполнение распоряжения будет глава Минэкономики республики Мидхат Шагиахметов.

Ранее сообщалось, что Кабмин Татарстана утвердил план развития казачества на ближайшие три года. Особое внимание будет уделено патриотическим мероприятиям.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.