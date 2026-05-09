Кабмин Татарстана утвердил план развития казачества на ближайшие три года
Особое внимание будет уделено патриотическим мероприятиям.
Согласно комплексному плану мероприятий по развитию российского казачества на период 2027—2030 годов, утвержденному Кабинетом министров Татарстана, в республике в ближайшие три года внимание будет уделено организации военно-патриотического воспитания молодежи, привлечению казаков к государственной службе, поддержке взаимодействия между казачьими обществами, развитию казачьей культуры и социально-экономического потенциала.
Кроме того, план предусматривает проведение патриотических мероприятий, поддержку социально ориентированных проектов и информационное сопровождение деятельности казачьих обществ.
Среди мероприятий — ежегодный фестиваль казачьих песен «Казачий круг», участие казачьих коллективов в культурно-просветительских проектах и мониторинг состояния казачьей культуры в республике.
Контролировать исполнение плана будет министерство культуры Татарстана.
Ранее мы писали, что в Татарстане молодежь пытаются втянуть в фейковую алкогольную акцию на 9 Мая. Неизвестные от лица Минмолодежи распространяют информацию о якобы запущенном патриотическом мероприятии «Свеча памяти и боевые сто грамм».
