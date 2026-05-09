Особое внимание будет уделено патриотическим мероприятиям.

Согласно комплексному плану мероприятий по развитию российского казачества на период 2027—2030 годов, утвержденному Кабинетом министров Татарстана, в республике в ближайшие три года внимание будет уделено организации военно-патриотического воспитания молодежи, привлечению казаков к государственной службе, поддержке взаимодействия между казачьими обществами, развитию казачьей культуры и социально-экономического потенциала.

Кроме того, план предусматривает проведение патриотических мероприятий, поддержку социально ориентированных проектов и информационное сопровождение деятельности казачьих обществ.

Среди мероприятий — ежегодный фестиваль казачьих песен «Казачий круг», участие казачьих коллективов в культурно-просветительских проектах и мониторинг состояния казачьей культуры в республике.

Контролировать исполнение плана будет министерство культуры Татарстана.

