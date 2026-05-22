Какие три нарушения окажутся фатальными для водительских прав
Согласно статистике, такие случаи почти всегда заканчиваются лишением возможности управлять авто.
Нетрезвое вождение, отказ от медосвидетельствования и оставление места аварии станут фатальными для водителей, поскольку практически всегда приводят к лишению прав. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на автоюриста Льва Воропаева.
Пройти медосвидетельствование может потребовать врач или сотрудник ГАИ, но отказ от него в любом случае чреват последствиями. Уход с места ДТП в 95 процентах случаев заканчивается лишнем прав, привел статистику Воропаев. С точки зрения закона именно эти три нарушения считаются наиболее серьезными.
Ранее водителей предупредили о риске лишения прав из-за кефира или конфет. Прецедент уже был: два года назад в селе Тюменской области остановили мужчину без прав, который перед этим съел 500 грамм конфет с ликером. Алкотестер показал 0,37 миллиграмма алкоголя. В России допустимая норма — не более 0,3 промилле.
