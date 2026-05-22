Общество
22 мая 16:07
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Какие три нарушения окажутся фатальными для водительских прав

Согласно статистике, такие случаи почти всегда заканчиваются лишением возможности управлять авто.

Какие три нарушения окажутся фатальными для водительских прав

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Нетрезвое вождение, отказ от медосвидетельствования и оставление места аварии станут фатальными для водителей, поскольку практически всегда приводят к лишению прав. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на автоюриста Льва Воропаева.

Пройти медосвидетельствование может потребовать врач или сотрудник ГАИ, но отказ от него в любом случае чреват последствиями. Уход с места ДТП в 95 процентах случаев заканчивается лишнем прав, привел статистику Воропаев. С точки зрения закона именно эти три нарушения считаются наиболее серьезными.

Ранее водителей предупредили о риске лишения прав из-за кефира или конфет. Прецедент уже был: два года назад в селе Тюменской области остановили мужчину без прав, который перед этим съел 500 грамм конфет с ликером. Алкотестер показал 0,37 миллиграмма алкоголя. В России допустимая норма — не более 0,3 промилле.


Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Инженер Татнефти выступил в защиту экс-начотдела МЧС Татарстана Сунгатуллина

Свидетель опровергнул в суде доводы следствия о получении сотрудником чрезвычайного ведомства взяток за регистрацию технических заключений.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Метеорологи обещают татарстанцам дожди и грозы, но жара останется

Температуры достигнут +31 градуса.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Верховный суд Татарстана оставил в силе приговор по делу «положенца» Бургомистра

Апелляционная инстанция не стала возражать против возвращения материалов в отношении предполагаемых сообщников криминального авторитета в прокуратуру для исправления процессуальных нарушений.

скриншот видео
Известный адвокат Александр Коган скончался в Казани

Пока неизвестны дата и место прощания.

скриншот видео
Сыгравшая «рабыню Изауру» актриса планирует снимать фильм в Казани

Луселия Сантус посетила столицу республики во время экономического форума «Россия — Исламский мир».

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше

О проблемах онкологической службы говорить не принято. Однако всё видно по показателям: число онкопациентов растёт, диспансер работает на износ, а объем финансирования не успевает за темпами роста заболеваемости.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.