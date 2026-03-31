На территории Нижнекамскнефтехима произошло ЧП.

Автор фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Нижнекамске произошло ЧП на территории Нижнекамскнефтехима, над городом замечен гигантский столб дыма. Информацию подтвердили в пресс-службе мэра города.

На предприятии идет локализация очага возгорания. К работе привлечены службы оперативного реагирования. Сотрудники предприятия, не задействованные в ликвидации ЧП, отправлены в безопасное место.

Также в городе ведется мониторинг качества атмосферного воздуха, пока угрозы для жителей и экологической обстановки не зафиксировано.

Главу Татарстана Рустама Минниханова информируют о ситуации.

Помимо этого, в Росавиации сообщили, что в аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Однако спустя несколько минут режим сняли.

