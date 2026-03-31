В Нижнекамске начался сильный пожар на предприятии
На территории Нижнекамскнефтехима произошло ЧП.
В Нижнекамске произошло ЧП на территории Нижнекамскнефтехима, над городом замечен гигантский столб дыма. Информацию подтвердили в пресс-службе мэра города.
На предприятии идет локализация очага возгорания. К работе привлечены службы оперативного реагирования. Сотрудники предприятия, не задействованные в ликвидации ЧП, отправлены в безопасное место.
Также в городе ведется мониторинг качества атмосферного воздуха, пока угрозы для жителей и экологической обстановки не зафиксировано.
Главу Татарстана Рустама Минниханова информируют о ситуации.
Помимо этого, в Росавиации сообщили, что в аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Однако спустя несколько минут режим сняли.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
