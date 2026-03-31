В Нурлате прокуратура добилась средств реабилитации для ребенка-инвалида
Мальчик почти год не получал положенные подгузники, а также кресло-коляску с фиксацией головы и тела.
Нурлатская городская прокуратура провела проверку после жалобы местной жительницы. Женщина рассказала, что нарушаются права её несовершеннолетнего сына, который признан ребенком-инвалидом.
Выяснилось, что мальчик нуждается в технических средствах реабилитации — подгузниках и специальном кресле-коляске с ручным приводом и дополнительной фиксацией головы и тела. Однако с апреля по май 2025 года, а также с июля 2025 года по настоящее время подгузники ребенку не выдавали. Кресло-коляску ему тоже не предоставили.
После вмешательства прокуратуры мальчика обеспечили необходимыми средствами реабилитации в полном объеме.
