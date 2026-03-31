Мальчик почти год не получал положенные подгузники, а также кресло-коляску с фиксацией головы и тела.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Нурлатская городская прокуратура провела проверку после жалобы местной жительницы. Женщина рассказала, что нарушаются права её несовершеннолетнего сына, который признан ребенком-инвалидом.

Выяснилось, что мальчик нуждается в технических средствах реабилитации — подгузниках и специальном кресле-коляске с ручным приводом и дополнительной фиксацией головы и тела. Однако с апреля по май 2025 года, а также с июля 2025 года по настоящее время подгузники ребенку не выдавали. Кресло-коляску ему тоже не предоставили.

После вмешательства прокуратуры мальчика обеспечили необходимыми средствами реабилитации в полном объеме.

