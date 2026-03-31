Происшествия
31 марта 08:42
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Нурлате прокуратура добилась средств реабилитации для ребенка-инвалида

Мальчик почти год не получал положенные подгузники, а также кресло-коляску с фиксацией головы и тела.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Нурлатская городская прокуратура провела проверку после жалобы местной жительницы. Женщина рассказала, что нарушаются права её несовершеннолетнего сына, который признан ребенком-инвалидом.

Выяснилось, что мальчик нуждается в технических средствах реабилитации — подгузниках и специальном кресле-коляске с ручным приводом и дополнительной фиксацией головы и тела. Однако с апреля по май 2025 года, а также с июля 2025 года по настоящее время подгузники ребенку не выдавали. Кресло-коляску ему тоже не предоставили.

После вмешательства прокуратуры мальчика обеспечили необходимыми средствами реабилитации в полном объеме.

Ранее мы писали, что прокуратура Казани помогла подросткам получить заработную плату. Летом ребята работали на стройке.

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ахметов: «Татарстан занимает четвёртое место по производству сельхозпродукции»

Республика стабильно входит в топ‑10 регионов страны по производству мяса и зерна.

РИА Новости
Водителей в Татарстане предупредили о штрафе за отсутствие флага на номерах

В Госавтоинспекции Казани напомнили, что правило действует с начала 2025 года.

Егор Алеев / ТАСС
ФССП России проводит проверку после семизначных премий в управлении Татарстана

Обоснованность выплат изучат по инициативе центрального аппарата ведомства.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Обвитые «вьюнком» заборы могут обернуться для россиян уголовной ответственностью

Растение включено в запрещенный список.

соцсети
Есть ли подвижки в поиске Тамары Волковой, которую ищут в Казани полтора месяца

Волонтеры еще раз проверят всю территорию, как только сойдет снег.

Аналитика

Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС

Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
