В ООН впервые отреагировали на атаку по общежитию колледжа в Старобельске
Омбудсмен Яна Лантратова рассказала о реакции организации.
В ООН отреагировали на обращение уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой из-за атаки ВСУ по зданию общежития колледжа в Старобельске Луганской народной республики. Об этом она сообщила в Telegram.
Лантратова заметила, что Управление верховного комиссара ООН по правам человека - это первая международная организация, ответившая на ее обращение после атаки. В аппарате верховного комиссара ООН Фолькера Тюрка ей сообщили, что внимательно отслеживают все обстоятельства причиненного вреда населению.
Ранее Владимир Путин назвал терактом удар ВСУ по общежитию в Старобельске. Для Киева ситуация на фронте превращается из сложной в катастрофическую, полагает президент.
Напомним, в ночь на 22 мая в результате атаки беспилотниками были разрушены здания общежития и учебного корпуса местного колледжа. По данным МЧС, из- под завалов извлекли тела 21 погибшего студента (18 девушек и 3 парня), еще 42 человека получили ранения.
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