Происшествия
23 июня 07:40
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

В ООН впервые отреагировали на атаку по общежитию колледжа в Старобельске

Омбудсмен Яна Лантратова рассказала о реакции организации.

В ООН впервые отреагировали на атаку по общежитию колледжа в Старобельске

Автор фото: скриншот видео МЧС России

В ООН отреагировали на обращение уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой из-за атаки ВСУ по зданию общежития колледжа в Старобельске Луганской народной республики. Об этом она сообщила в Telegram.

Лантратова заметила, что Управление верховного комиссара ООН по правам человека - это первая международная организация, ответившая на ее обращение после атаки. В аппарате верховного комиссара ООН Фолькера Тюрка ей сообщили, что внимательно отслеживают все обстоятельства причиненного вреда населению.

Ранее Владимир Путин назвал терактом удар ВСУ по общежитию в Старобельске. Для Киева ситуация на фронте превращается из сложной в катастрофическую, полагает президент.

Напомним, в ночь на 22 мая в результате атаки беспилотниками были разрушены здания общежития и учебного корпуса местного колледжа. По данным МЧС, из- под завалов извлекли тела 21 погибшего студента (18 девушек и 3 парня), еще 42 человека получили ранения.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Богатые богатеют быстрее: Росстат по-новому измерил пропасть между доходами

Ключевая ставка сыграла на руку тем, у кого есть сбережения, а зарплаты подняло не от хорошей жизни.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Глава Рособрнадзора развеял миф о низком уровне знаний «поколения ЕГЭ»

Анзор Музаев заявил, что именно эти люди строят космодромы и создают высокие технологии.

пресс-служба мэрии Казани
Казанская выпускница получила высшие баллы на ЕГЭ по трем предметам

Лейсан Шакирова планирует поступать в КФУ.

dumrt.ru
Арабский язык начнут изучать в российских школах с 1 сентября

Программа уже утверждена, олимпиады по арабскому идут третий год.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Путин попросил Минниханова обратить внимание на ситуацию с врачами-специалистами

Президент посоветовал посмотреть на число медиков в расчете на 10 тысяч жителей республики.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной

Зависимость рынка недвижимости от господдержки становится менее заметной. Семейная ипотека по-прежнему остается драйвером продаж, однако доля рыночных жилищных кредитов растет. Причиной стали изменения в условиях льготных программ.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.