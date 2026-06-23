Омбудсмен Яна Лантратова рассказала о реакции организации.

Автор фото: скриншот видео МЧС России

В ООН отреагировали на обращение уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой из-за атаки ВСУ по зданию общежития колледжа в Старобельске Луганской народной республики. Об этом она сообщила в Telegram.

Лантратова заметила, что Управление верховного комиссара ООН по правам человека - это первая международная организация, ответившая на ее обращение после атаки. В аппарате верховного комиссара ООН Фолькера Тюрка ей сообщили, что внимательно отслеживают все обстоятельства причиненного вреда населению.

Ранее Владимир Путин назвал терактом удар ВСУ по общежитию в Старобельске. Для Киева ситуация на фронте превращается из сложной в катастрофическую, полагает президент.

Напомним, в ночь на 22 мая в результате атаки беспилотниками были разрушены здания общежития и учебного корпуса местного колледжа. По данным МЧС, из- под завалов извлекли тела 21 погибшего студента (18 девушек и 3 парня), еще 42 человека получили ранения.

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