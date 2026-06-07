Ранее ряд телеграм-каналов опубликовали видео, где неизвестный жестоко расправляется с женщиной и нападает на сотрудников полиции.

Автор фото: телеграмм-канал Казань на максималках

Прокуратура РТ сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины, который 4 июня избил ранее знакомую женщину и оказал сопротивление полицейским при задержании на улице Никифорова в Заинске. В надзорном ведомстве отмечают, что в отношении местного жителя инициировано дело по статьям о причинении легкого вреда здоровью, оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти.

Заинская городская прокуратура взяла на контроль ход и результат расследования уголовного дела. Пострадавшая находится в медучреждении, о ее состоянии пока не сообщается.

Ранее мы писали, что в Челнах двух рабочих завалило грунтом при прокладке трамвайных путей.

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