Происшествия
7 июня 17:13
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«Вечерняя Казань»

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В отношении мужчины, избившего в Заинске девушку, возбудили уголовное дело

Ранее ряд телеграм-каналов опубликовали видео, где неизвестный жестоко расправляется с женщиной и нападает на сотрудников полиции.

В отношении мужчины, избившего в Заинске девушку, возбудили уголовное дело

Автор фото: телеграмм-канал Казань на максималках

Прокуратура РТ сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины, который 4 июня избил ранее знакомую женщину и оказал сопротивление полицейским при задержании на улице Никифорова в Заинске. В надзорном ведомстве отмечают, что в отношении местного жителя инициировано дело по статьям о причинении легкого вреда здоровью, оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти.

Заинская городская прокуратура взяла на контроль ход и результат расследования уголовного дела. Пострадавшая находится в медучреждении, о ее состоянии пока не сообщается.

Ранее мы писали, что в Челнах двух рабочих завалило грунтом при прокладке трамвайных путей.

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