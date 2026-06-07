В отношении мужчины, избившего в Заинске девушку, возбудили уголовное дело
Ранее ряд телеграм-каналов опубликовали видео, где неизвестный жестоко расправляется с женщиной и нападает на сотрудников полиции.
Прокуратура РТ сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины, который 4 июня избил ранее знакомую женщину и оказал сопротивление полицейским при задержании на улице Никифорова в Заинске. В надзорном ведомстве отмечают, что в отношении местного жителя инициировано дело по статьям о причинении легкого вреда здоровью, оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти.
Заинская городская прокуратура взяла на контроль ход и результат расследования уголовного дела. Пострадавшая находится в медучреждении, о ее состоянии пока не сообщается.
Ранее мы писали, что в Челнах двух рабочих завалило грунтом при прокладке трамвайных путей.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Новый объект посетил глава Татарстана Рустам Минниханов.
Однако есть ряд критериев.
К этим планетам приблизятся также Меркурий и Луна.
Вице-премьер Чернышенко напомнил, что в 2025 году безвизовый режим уже ввели с пятью странами.
Позже входящие вызовы были отключены.
В условиях экономической стагнации продовольственный ретейл замедлил рост. Ценовая конкуренция усилилась: торговые сети завлекают покупателей акциями и незаметно сокращают ассортимент. Ключевыми каналами становятся онлайн и магазины у дома.