Происшествия
24 марта 01:47
Автор материала:«Вечерняя Казань»

За неделю алкоголем отравились два татарстанца

Место приобретения спиртного неизвестно.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

За минувшую неделю в Татарстане зарегистрировано 53 случая острых отравлений химической этиологии. Информацией по токсикологическому мониторингу с 16 по 22 марта поделилось Управление Роспотребнадзора по Татарстану.

Большая часть пострадавших -  женщины. На них приходится 51% всех случаев.

19% отравлений пришлись на детей из-за ошибочного приема по недосмотру взрослых и 5,6 % - на подростков.

Кроме того, за неделю зарегистрировано два случая отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Место приобретения спиртного неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Бугульме зафиксировали уже 15-й случай отравления газом. На этот раз пострадал восьмилетний ребенок. Отравление произошло в частном доме на Ломоносова.

