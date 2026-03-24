Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

За минувшую неделю в Татарстане зарегистрировано 53 случая острых отравлений химической этиологии. Информацией по токсикологическому мониторингу с 16 по 22 марта поделилось Управление Роспотребнадзора по Татарстану.

Большая часть пострадавших - женщины. На них приходится 51% всех случаев.

19% отравлений пришлись на детей из-за ошибочного приема по недосмотру взрослых и 5,6 % - на подростков.

Кроме того, за неделю зарегистрировано два случая отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Место приобретения спиртного неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Бугульме зафиксировали уже 15-й случай отравления газом. На этот раз пострадал восьмилетний ребенок. Отравление произошло в частном доме на Ломоносова.

